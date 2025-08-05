Рубль снизился во вторник вслед за нефтью и в ожидании важных геополитических новостей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрос по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль снизился в основных валютных парах на фоне падающей нефти и в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить позже на этой неделе.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,097 руб., что на 2,45 коп. (или на 0,22%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 августа на 37,54 копейки, до 80,049 руб./$1, и поднял курс евро на 18,42 копейки, до 92,5094 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что серьезно повысит пошлины на индийский экспорт, поскольку, согласно утверждениям американского президента, закупки Индией российской нефти способствуют продолжению кризиса на Украине. "Индия не только покупает громадные объемы российской нефти. Затем она перепродает значительную часть нефти на открытом рынке, получает крупную прибыль ", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, Индия не учитывает ситуацию с конфликтом на Украине. "Поэтому я значительно повышу пошлины, уплачиваемые Индией США", - заявил Трамп.

В МИД Индии сочли безосновательным недовольство США и ЕС в связи с приобретением Дели российской нефти. "Нападки на Индию ничем не обоснованы. Как всякая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - говорится в опубликованном в понедельник в соцсети X заявлении индийского внешнеполитического ведомства. В МИД напомнили, что после начала кризиса на Украине США поощряли импорт Индией российской нефти в целях укрепления стабильности на глобальных энергетических рынках. "Сами же США продолжают импортировать из России обедненный гексафторид урана для атомной промышленности, палладий для электромобильной промышленности, удобрения, а также химикаты", - подчеркнули в ведомстве.

Нефть и комментарии аналитиков

Цены на нефть снижаются вечером во вторник, но отступили от внутридневных минимумов. Давление на нефтяные котировки оказывают опасения инвесторов по поводу ослабления спроса на энергоносители на фоне ожидаемого увеличения предложения нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $67,92 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на 1,34%, до $65,4 за баррель. В ходе сессии цена контрактов на Brent опускалась до $67,68 за баррель, на WTI - до $65,1 за баррель.

Беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+, оказывает негативное влияние на нефтяной рынок. "Слабые статданные из США спровоцировали новую волну опасений в отношении перспектив спроса на нефть в стране, - отмечают аналитики Commerzbank. - При этом участники рынка ожидают избытка поставок на нефтяном рынке осенью".

Перспектива введения новых санкций для покупателей российской нефти несколько сдерживает падение нефтяных цен. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт для Индии, в связи с тем, что страна продолжает покупать нефть в РФ. Динамика рынка после заявления Трампа указывает на то, что трейдеры скептически относятся к возможности возникновения перебоев с поставками, отмечает аналитик PVM Джон Эванс. Эксперт сомневается, что Трамп пойдет на решительные меры, рискуя спровоцировать рост цен на нефть.

"Спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается по мере усиления потребительской активности, хотя ее по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки. Отложенный спрос на товары и услуги способствует увеличению покупок валюты импортерами. В то же время предложение валюты со стороны экспортеров может снизиться из-за количественного сокращения экспорта под воздействием санкций и геополитики. Поэтому в ближайшие сессии мы можем увидеть еще одну попытку пары CNY/RUB выйти вверх из диапазона консолидации 11,03-11,16 рубля. Помешать этому способен какой-либо геополитический позитив, в том числе по итогам ожидаемого 6-7 августа первого за четыре месяца визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению ведущего аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина поведение рубля в ближайшее время во многом будет зависеть от позиции Индии по закупкам российской нефти. Вероятность полного прекращения закупок Индией нефти из России достаточно мала, однако в любом случае усложнится логистика доставки и вырастут дисконты на Urals относительно Brent, являющиеся по своей сути премией за риск. По мере адаптации бизнеса, эти ценовые дисконты, вероятно, начнут сокращаться. При относительно благоприятном сценарии российская нефть потеряет в цене до 5-7%, но сохранятся объемы ее поставок в Индию и Китай. В этом случае курс рубля может показать небольшое ослабление в августе - пара USD/RUB может подняться до 83-85 рублей.

"В худшем сценарии, если Индия реально не захочет конфликтовать со Штатами и действительно откажется от значительных поставок российской нефти, то России полноценно перенаправить ее будет сложно в таких объемах. Большинство крупных импортеров нефти, за исключением Китая, с большой долей вероятности, будут опасаться вторичных санкций со стороны США, если они окажутся весьма суровыми. В этом случае России придется жестко дисконтировать свою нефть, чтобы другие страны стали ее покупать. На это уйдет время, поэтому приток валюты в страну на какое-то время ощутимо сократится, что негативно повлияет на рубль. В этом случае пара USD/RUB может довольно быстро вернуться в район 85-87 рублей", - считает Потавин.

"Президент США Дональд Трамп на этой неделе уже анонсировал "значительное" повышение пошлин для Индии. В своем официальном заявлении Индия сообщила, что подвергается необоснованной критике США и ЕС за импорт российской нефти. Было заявлено, что Индия, как крупная экономика, будет защищать свои национальные интересы и экономическую безопасность. Отсюда пока не понятно, как в итоге поведут себя индийские покупатели нефти после 8 августа. В конце этой недели в Москву должен прилететь спецпосланник президента США Уиткофф, и, возможно, что во многом американские санкции будут зависеть от того, как пройдут именно эти переговоры", - отмечает аналитик ФГ "Финам".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с технической точки зрения юань на этой неделе пытается удержаться выше важной краткосрочной поддержки 11,05 рубля. Китайская валюта в конце июля сделала попытку выйти из среднесрочного "медвежьего" тренда, который берет начало в ноябре 2024 года и теперь определяется с дальнейшим направлением движения. Нельзя исключать, что в случае отсутствия масштабных драйверов движения юань перейдет к консолидации в диапазоне 10,8-11,5 рубля. Исторически август является слабым месяцем для рубля, что может сделать его более чувствительным к ослаблению в том числе против китайской валюты.

Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 6,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,3 млрд рублей. С 7 июля по 6 августа Минфин продает иностранную валюту/золото на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 0,82 млрд рублей.

В свою очередь ЦБ РФ, исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила, во втором полугодии 2025 года осуществляет продажу валюты в размере 8,94 млрд рублей в день (в первом полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд рублей). Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 августа по 4 сентября 2025 года будет продавать валюту объемом 9,24 млрд рублей в день (с 7 июля по 6 августа продает объемом 9,76 млрд рублей в день).

Банк России во вторник, 5 августа, в рамках аукциона недельного репо разместил 1,6 трлн рублей (при лимите 1,6 трлн рублей и спросе 2,545 трлн рублей) в среднем по ставке 18,3029% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 29 июля, ЦБ разместил 2,16 трлн рублей (при лимите 2,16 трлн рублей и спросе 3,977 трлн рублей) в среднем по ставке 18,6072% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) продолжают опускаться вслед за понижением ключевой ставки Банка России на заседании 25 июля. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 августа упала еще на 16 базисных пунктов - до 17,93% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась во вторник по отношению к понедельнику на 7 базисных пунктов - до 19,20% годовых, на срок три месяца - снизилась на 3 базисных пункта (до 20,44% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 2 базисных пункта (до 21,58% годовых).