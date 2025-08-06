Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост благодаря растущей в рамках коррекции нефти и в ожидании визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2795,99 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. "Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов ввести меры против России. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил президент США.

При этом он не стал называть размер пошлин, которые может ввести. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил он на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%. Ранее, как сообщалось, Трамп озвучивал именно подобную цифру. Трамп в очередной раз заявил, что происходящее на Украине "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию, подтвердила во вторник, представитель Госдепа Тэмми Брюс. "Мы можем подтвердить это. Я не буду разглашать подробностей того, что будет входить в его задачи", - сказала Брюс на брифинге.

Отвечая на вопрос о перспективах введения США дополнительных санкций против России, она подчеркнула, что это решение будет принимать непосредственно президент Дональд Трамп. "Очевидно, что президент недоволен президентом РФ Владимиром Путиным и Россией, но он по-прежнему придерживается курса на дипломатическое решение", - отметила Брюс. По ее словам, все возможные меры для урегулирования ситуации на Украине, в том числе введение вторичных санкций, "обсуждаются публично".

Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по РФ связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщила во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении РФ, после возвращения из поездки в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоффа. "Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

Мировые цены на нефть 6 августа утром демонстрируют умеренный рост после снижения накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,71%, до $68,13 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени также на 0,71%, до $65,62 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за слабой статистики, торговой неопределенности и неоднозначной квартальной отчетности компаний. Президент США Трамп заявил, что планирует ввести дополнительные импортные пошлины на чипы в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы они производились в США. Это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время", сказал он в эфире телеканала CNBC. Кроме того, в этот же интервал времени он намерен объявить о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию, причем их размер может составить 250%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем до 51,5 пункта.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,25%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 6 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика. Так, индексы Китая, Гонконга, Австралии и Японии подрастают на 0,2-0,6%, и лишь фондовый индикатор Южной Кореи снижается на 0,3%.