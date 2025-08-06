Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост благодаря растущей в рамках коррекции нефти и в ожидании визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2795,99 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,3%.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. "Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов ввести меры против России. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил президент США.

При этом он не стал называть размер пошлин, которые может ввести. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил он на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%. Ранее, как сообщалось, Трамп озвучивал именно подобную цифру. Трамп в очередной раз заявил, что происходящее на Украине "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию, подтвердила во вторник, представитель Госдепа Тэмми Брюс. "Мы можем подтвердить это. Я не буду разглашать подробностей того, что будет входить в его задачи", - сказала Брюс на брифинге.

Отвечая на вопрос о перспективах введения США дополнительных санкций против России, она подчеркнула, что это решение будет принимать непосредственно президент Дональд Трамп. "Очевидно, что президент недоволен президентом РФ Владимиром Путиным и Россией, но он по-прежнему придерживается курса на дипломатическое решение", - отметила Брюс. По ее словам, все возможные меры для урегулирования ситуации на Украине, в том числе введение вторичных санкций, "обсуждаются публично".

Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по РФ связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщила во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении РФ, после возвращения из поездки в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоффа. "Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

Мировые цены на нефть 6 августа утром демонстрируют умеренный рост после снижения накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,71%, до $68,13 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени также на 0,71%, до $65,62 за баррель.

Американские фондовые индексы во вторник снизились из-за слабой статистики, торговой неопределенности и неоднозначной квартальной отчетности компаний. Президент США Трамп заявил, что планирует ввести дополнительные импортные пошлины на чипы в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы они производились в США. Это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время", сказал он в эфире телеканала CNBC. Кроме того, в этот же интервал времени он намерен объявить о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию, причем их размер может составить 250%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем до 51,5 пункта.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,25%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 6 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика. Так, индексы Китая, Гонконга, Австралии и Японии подрастают на 0,2-0,6%, и лишь фондовый индикатор Южной Кореи снижается на 0,3%.

Мосбиржа открытие торгов IMOEX2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Снижение цен на нефть усилилось, Brent опускалась ниже $68 за баррель

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6884 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });