Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно растет на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и ожиданий итогов визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву по вопросу урегулирования украинского конфликта. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов подросли на 0,2%, лидируют в росте акции Московского кредитного банка (+2,9%), "Эн+ груп" (+2,8%), "ММК" (+1,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2792,5 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1098,95 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составляет 80,049 руб. (+37,54 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+1,2%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против РФ, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. "Посмотрим, что произойдет в довольно недалеком будущем", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов ввести меры против России. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - добавил президент США.

При этом он не стал называть размер пошлин, которые может ввести. "Я никогда не называл эту цифру, но что-что в таком ключе мы можем сделать", - ответил он на вопрос о том, могут ли пошлины составить 100%. Ранее, как сообщалось, Трамп озвучивал именно подобную цифру. Трамп в очередной раз заявил, что происходящее на Украине "это война Байдена". "Моя задача - вывести нас из этой войны", - добавил он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду утром прилетел в Москву, его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Власти США рассматривают возможность добавить в санкционные списки по РФ связанные с ней танкеры, если Россия к пятнице не пойдет на прекращение огня на Украине, сообщила во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с дополнительными санкциями против российского "теневого флота" танкеров, если президент России Владимир Путин не согласится к пятнице на прекращение огня на Украине. Два человека, знакомых с дискуссиями в Белом доме, заявили, что дополнительные санкции США против "теневого флота" были бы первым легким шагом вызвать издержки у России", - информирует издание.

Другой собеседник FT, близкий к администрации, заявлял, что Трамп, вероятно, примет решение о том, какие меры принять в отношении РФ, после возвращения из поездки в Россию спецпосланника президента Стива Уиткоффа. "Это зависит от того, что привезет с собой назад Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно без ничего, Трамп выйдет из себя", - сказал источник.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", геополитика остается ключевым фактором, влияющим на рыночные настроения. Сообщения о возможном введении США дополнительных санкций против российских танкеров, если не будет достигнуто мирного урегулирования конфликта с Украиной к пятнице, вызывают беспокойство инвесторов. Эти меры могут стать первыми санкциями США против Москвы с момента возвращения Трампа в Белый дом. В то же время Индия, столкнувшись с угрозами Трампа о повышении пошлин из-за закупок российской нефти, заявила о своей решимости защищать национальные интересы и экономическую безопасность. Индия, вероятно, продолжит импорт российской нефти, так как это сырье имеет определенное качество, которое не могут обеспечить другие поставщики, отмечают эксперты.

Основной причиной слабой динамики нефтяных котировок выступает увеличение квот со стороны ОПЕК+, что может привести к превышению предложения в условиях охлаждения экономической активности и мирового потребления энергоресурсов на фоне тарифной политики Трампа. Неблагоприятная конъюнктура на рынке нефти найдет свое отражение в финансовых результатах российских нефтяников за I полугодие, которые с начала года находятся в числе аутсайдеров на рынке акций - индекс нефти и газа упал почти на 8% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 1,5%. Тем не менее, ожидаемое возобновление тенденции на ослабление рубля может оказать поддержку финансовым результатам нефтяных компаний во II полугодии, полагают аналитики "Цифра брокер".

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию дает надежды на возможное ослабление геополитической напряженности и может придать рынку акций импульс к росту и закреплению выше 2850 пунктов по индексу МосБиржи, заключили в "Цифра брокер".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова допускает подъем индекса МосБиржи в зону 2800-2820 пунктов.

Рынок акций вырос с начала недели в ожидании визита спецпредставителя президента США Уиткоффа в Москву, по итогам которого ожидается ясность относительно новых санкций США. Реинвестирование дивидендов, поступивших от Сбера, также поддерживает рынок, но объемы торгов пока невысокие.

"Мы сохраняем целевой ориентир по индексу МосБиржи на среду в 2750-2820 пунктов, вероятным видится тест его верхней границы. Новости в ходе визита Уиткоффа и отскок в ценах на нефть (Brent возвращается выше $68 за баррель) могут поддерживать рынок, но об устойчивости текущего роста по-прежнему говорить рано. По корпоративным событиям день спокойный - ожидается только делистинг расписок Fix Price с Московской биржи: последний день торгов в стакане "T+1" был 20 июня, а торги возобновятся 20 августа уже акциями ПАО "Фикс Прайс". В итоге у инвесторов будет ликвидный инструмент без инфраструктурных и прочих ограничений с возможностью получать дивиденды", - отмечает Крылова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что рынку акций РФ нужны позитивные новости для дальнейшего роста.

Среди "бычьих" факторов остаются желание реинвестировать дивиденды и ожидания продолжения смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Но отыгрывать этот позитив не дает геополитика и ожидания санкций со стороны США. В среду могут состояться переговоры спецпосланника президента США Уиткоффа с высокопоставленными российскими чиновниками. Возможны новости по этому вопросу, хотя вряд ли подробности будут разглашены, считает эксперт.

"По-прежнему считаем, что спекулятивные покупки выглядят оправданными, поскольку вряд ли американские санкции смогут нанести серьезный урон российской экономике. С технической точки зрения ситуация на рынке не изменилась - индекс МосБиржи торгуется в боковике, и лишь при уверенном его закреплении выше 2850 пунктов можно будет рассуждать о наступлении восходящего тренда", - полагает Антонов.

В США индексы акций накануне просели на 0,1-0,7% из-за слабой статистики, торговой неопределенности и неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Президент США Трамп заявил, что планирует ввести дополнительные импортные пошлины на чипы в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы они производились в США. Это произойдет "в течение следующей недели или примерно в это время", сказал он в эфире телеканала CNBC. Кроме того, в этот же интервал времени он намерен объявить о дополнительных пошлинах на фармацевтическую продукцию, причем их размер может составить 250%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем до 51,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi отыграл падение и вышел в плюс на 0,1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Размер заработной платы в Японии в июне увеличился на 2,5% в годовом выражении, максимальными темпами за четыре месяца. Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 3,2%. При этом реальная зарплата (с корректировкой на рост потребительских цен) снизилась на 1,3%. Сокращение было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после отката накануне до минимумов за пять недель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $68,21 за баррель (+0,8% и -1,6% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,69 за баррель (+0,8% и -1,7% во вторник).

Инвесторы ждут решения президента США Дональда Трампа о санкциях против покупателей российской нефти, опасаясь негативных последствий введения новых ограничительных мер для устойчивости предложения на рынке.

Контракты на Brent и WTI завершили торги во вторник на минимумах за пять недель. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывало беспокойство инвесторов, связанное с возможностью сокращения спроса на энергоресурсы в условиях ослабления глобальной экономики при продолжающемся наращивании добычи странами ОПЕК+.

Между тем накануне Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает нефть из России.

"Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть", - заявил он в интервью CNBC во вторник.

При этом Трамп вновь предположил, что если еще снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 4,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного снижения - на 1,8 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики по резервам будет опубликован в среду в 17:30 по Москве.