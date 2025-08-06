Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в июле выросло на 600 тыс. до 37,8 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле 2025 года увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов до 70,9 млн с 69,8 млн по итогам июня.

Сделки на фондовом рынке в июле заключали 3,9 млн человек, из них 357 тыс. - квалифицированные инвесторы.

Физлица в июле вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей, что в почти в два раза больше, чем в июле 2024 года, в том числе в акции - 13,2 млрд рублей, в облигации - 206,8 млрд рублей (в 3,2 раза больше по сравнению с июлем 2024 года), в паи фондов - 12,4 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в июле составила 66,9%, облигациями - 28,1%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 млн (+20,2 тыс. за июль). Торговый оборот на них вырос на 37,4% по сравнению с июлем прошлого года, до 332,7 млрд рублей. В структуре оборота 66,3% - сделки с акциями, 13,2% - с облигациями и 20,6% - с паями.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7,1% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14%), "Газпрома" (13,0%), "Т-Технологий" (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ (5,7%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,7%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля - 38,8%), SBMM (19,7%), AKMM (17,2%), BCSD (2,4%) и AMNR (2%).

Доли утренней и вечерней сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 9% и 15% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками с долями 83% и 78% соответственно.