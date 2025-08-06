Поиск

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в июле выросло на 600 тыс. до 37,8 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле 2025 года увеличилось на 603 тыс. и достигло 37,8 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные лица увеличили число открытых счетов до 70,9 млн с 69,8 млн по итогам июня.

Сделки на фондовом рынке в июле заключали 3,9 млн человек, из них 357 тыс. - квалифицированные инвесторы.

Физлица в июле вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей, что в почти в два раза больше, чем в июле 2024 года, в том числе в акции - 13,2 млрд рублей, в облигации - 206,8 млрд рублей (в 3,2 раза больше по сравнению с июлем 2024 года), в паи фондов - 12,4 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями в июле составила 66,9%, облигациями - 28,1%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,1 млн (+20,2 тыс. за июль). Торговый оборот на них вырос на 37,4% по сравнению с июлем прошлого года, до 332,7 млрд рублей. В структуре оборота 66,3% - сделки с акциями, 13,2% - с облигациями и 20,6% - с паями.

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в июле были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,4% и 7,1% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14%), "Газпрома" (13,0%), "Т-Технологий" (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ (5,7%), "Роснефти" (5,7%), "Яндекса" (5,7%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%).

В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля - 38,8%), SBMM (19,7%), AKMM (17,2%), BCSD (2,4%) и AMNR (2%).

Доли утренней и вечерней сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями составили 9% и 15% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками с долями 83% и 78% соответственно.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 70%

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Рынок акций США снизился из-за слабой статистики и торговой неопределенности

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Rystad Energy не ждет от Индии отказа от закупок российской нефти

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций
Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости398 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6885 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });