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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Neuralink Илона Маска изменила место регистрации с Делавэра на Неваду

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска Neuralink изменила место регистрации с Делавэра на Неваду. Об этом сообщил Associated Press со ссылкой на данные реестра последнего штата.

Головной офис компании при этом расположен в Калифорнии. Маск указан в невадском реестре как ее президент.

В начале февраля миллиардер написал в социальной сети X (бывшая Twitter), что возглавляемая им Tesla незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании с Делавэра на Техас.

Суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал Маск в X после вынесения судебного решения. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".

Также в конце января стало известно, что Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата.

Neuralink Делавэр Невада США Илон Маск
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