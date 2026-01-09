ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Государственный флаг Азербайджана на площади государственного флага в Баку Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ООН ожидает экономического роста в Азербайджане в текущем году на 2,7%, говорится в опубликованном докладе организации World Economic Situation and Prospects 2026.

"В Азербайджане стагнация нефтедобычи ограничивала экономическую активность в 2025 году, в то время как ненефтяной сектор показал более сильные результаты. Ожидается, что рост ВВП ускорится в 2026 году, благодаря увеличению добычи и экспорта природного газа и дальнейшему росту в ненефтяном секторе", - отмечает ООН.

На 2027 год Организация прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2,6%.

По оценкам ООН, по итогам 2025 года ВВП Азербайджана вырос на 1,6% после роста на 4,1% в 2024 году.

В ООН предполагают, что в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 5,6% с 2,2% в 2024 году.

"Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 4%, в 2027 году - 3,5%", - отмечается в докладе.

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП в 2026 году на 2,9%, в 2027 году - на 3,3%, среднегодовую инфляцию 4,8% и 4,5% соответственно.