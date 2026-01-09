Поиск

Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сербская NIS заключила контракт на импорт первых партий нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) для НПЗ в Панчево, что позволит возобновить производство на этом заводе, сообщила компания.

Ожидается, что первые партии нефти будут доставлены на завод на следующей неделе; компания планирует импортировать дополнительные объемы. В соответствии с динамикой поставок, NIS планирует начать пусконаладочные работы на НПЗ.

В начале декабря 2025 года на НПЗ производство было приостановлено из-за нехватки нефти, вызванной санкциями США. NIS 31 декабря получила специальную лицензию от Минфина США, позволяющую продолжать работу без санкций до 23 января 2026 года.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

Также OFAC продлило до 24 марта срок лицензии, разрешающей переговоры акционеров NIS по продаже российской доли (прежняя лицензия ограничивала срок переговоров 13 февраля 2026 года). Сообщалось, что NIS и венгерская MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров.

Речь идет о переговорах по продаже российской доли в NIS. Основным ее владельцем является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

нефть NIS Панчево JANAF Сербия
