"Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай

Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 января. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC".

Регулярное (хоть и даже небольшое) превышение физических поставок над контрактными величинами может быть индикатором стабильных ежедневных поставок. Это особенно важно для потребителя в период начавшегося отопительного сезона и роста использования топлива.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. Ежегодно сообщается о превышении годовых контрактных обязательств.

В 2025 году по магистрали экспортировано 38,8 млрд куб. м газа. Магистраль работает на максимальной плановой производительности - в сутки по ней прокачивается более 100 млн кубических метров газа.

Россия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай (по трубе и в виде СПГ), обеспечивая до трети его импорта.