"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" 12 января возобновил производство после новогодних каникул и вернулся к режиму пятидневной рабочей недели, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

На фоне падения спроса на российском авторынке "АвтоВАЗ" с 29 сентября перешел на режим неполной четырехдневной рабочей недели. Предполагалось, что такой режим может продлиться до шести месяцев. 10 декабря президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписал приказ о возвращении пятидневной рабочей недели с 1 января 2026 года.

В 2025 году "АвтоВАЗу" пришлось снижать план выпуска Lada с изначальных 500 тысяч штук до 300 тысяч плюс-минус 10%.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год предполагает выпуск 400 тысяч автомобилей.

