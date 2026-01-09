Поиск

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в ноябре на 5,5% по сравнению с октябрем, до 551,5 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 22,5%, до 109,47 млн евро.

Ноябрьский экспорт в Россию был на 22,5% ниже, чем годом ранее, импорт из РФ - на 2,7%.

В январе-ноябре Германия сократила экспорт в Россию на 9,2%, импорт из страны - на 32,1%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в ноябре уменьшился на 2,5% относительно предыдущего месяца - до минимальных за 13 месяцев 128,1 млрд евро.

Объем импорта увеличился на 0,8%, до 115,1 млрд евро.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали, что германский экспорт не изменится в ноябре, а импорт увеличится на 0,2%.

Экспорт германских товаров в страны Европейского союза сократился на 4,2% по сравнению с октябрем, поставки в страны, не входящие в ЕС, уменьшились на 0,2%. Экспорт в США снизился на 4,2%, в Великобританию - на 8,1%, в Китай - вырос на 3,4%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце сократился на 4%, из стран за пределами ЕС - повысился на 6,3%. Импорт из США увеличился на 7,9%, из Великобритании - на 10,9%, из Китая - на 8%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в ноябре снизился до 13,1 млрд евро с 17,2 млрд евро в октябре.

