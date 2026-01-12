Поиск

Золото обновило ценовой рекорд, вплотную приблизившись к $4,6 тыс. за унцию

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спотовая цена золота обновила рекорд на торгах в понедельник.

По данным на 9:22 по московскому времени она составила $4574,77 за унцию, что на 1,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов спотовая цена золота поднималась до $4599,87 за унцию, что является рекордным максимумом.

Фьючерсы на золото на бирже Comex прибавляют 1,9%, до $4586,5 за унцию.

Другие драгметаллы также дорожают. Спотовая цена серебра растет на 5,5%, платины - на 3,5%, палладия - на 3,2%.

Спрос на драгметаллы стимулируют повышенные геополитические риски и опасения в отношении независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США, усилившиеся на новостях о подготовке американским Минюстом уголовных обвинений в адрес главы центробанка Джерома Пауэлла.

По словам Пауэлла, обвинения связаны с его заявлениями в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС.

"Эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США", - заявил Пауэлл.

Кроме того, Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране и рассматривают различные варианты действий, сообщил американский президент Дональд Трамп.

На вопрос, как Вашингтон отреагирует, если Иран атакует американские военные базы, президент заявил: "Мы нанесем им удары такого масштаба, какого они еще не испытывали".

Трамп также повторил угрозы взятия под контроль Гренландии.

