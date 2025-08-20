Оператор Гонконгской биржи во II квартале увеличил выручку и чистую прибыль до рекордов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 41%, при этом показатель, как и выручка, обновил рекорд.

Как говорится в пресс-релизе HKEx, чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила 4,44 млрд гонконгских долларов ($569 млн) по сравнению с 3,16 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 33%, до 7,22 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли ценными бумагами на HKEx во втором квартале подскочил почти вдвое, до 237,7 млрд долларов.

Операционные расходы HKEx в минувшем квартале выросли на 5%.

В январе-июне 44 компании разместили акции на Гонконгской бирже, совокупный объем размещений составил 109,4 млрд долларов, что более чем в восемь раз больше, чем годом ранее. В том числе в этот период на площадке прошел листинг производителя аккумуляторов CATL - крупнейшее мировое IPO с 2023 года.

"Благодаря росту размещений китайских и зарубежных эмитентов Гонконг вновь стал ведущей мировой площадкой для IPO в первом полугодии 2025 года", - отмечается в отчетности HKEx.

На конец июня у Гонконгской биржи было 207 активных заявок на IPO против 84 на конец прошлого года.

Акции HKEx дорожают на 1,4% в ходе торгов в Гонконге в среду.

HKEx является одним из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем Лондонской биржи металлов (LME).