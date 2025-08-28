Южнокорейский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 2,5%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Банк Кореи в четверг сохранил размер базовой процентной ставки на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор отметил необходимость наблюдать за рынком жилья и ростом задолженности населения на фоне резкого ускорения его кредитования.

Банк Кореи прогнозирует инфляцию в стране на этот год на уровне 2%, на следующий - на уровне 1,9%. В мае ЦБ ожидал соответственно 1,9% и 1,8%.

Рост ВВП в этом году он ожидает на уровне 0,9% (ранее прогнозировалось 0,8%), в следующем - на уровне 1,6% (без изменений).

При этом экономический рост остается ниже потенциального, и экономике может потребоваться дальнейшая поддержка, заявил регулятор.