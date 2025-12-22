Поиск

Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза сообщил о продлении до 31 июля 2026 года экономических санкций против России.

"Совет ЕС продлил на шесть месяцев, до 31 июля 2026 года, ограничительные меры против России, связанные с продолжающейся дестабилизацией ситуации на Украине", - говорится в сообщении.

Летом 2025 года в Брюсселе продлили действие этих мер до 31 января 2026 года.

"Эти экономические меры, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года", - напоминают в Брюсселе.

