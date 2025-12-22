"Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2026 года планирует повысить основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, следует из материалов аэропорта.

Так, базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 768,5 руб. до 845,36 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), включенная в него инвестиционная составляющая – с 373,8 руб. до 411,18 руб. Сбор за обеспечение транспортной безопасности (без досмотра и осуществления пропускного режима) будет повышен с 38,36 руб. до 42,2 руб. Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях в терминалах B и D вырастет с 296,76 руб. до 326,44 руб. на одного пассажира, на международных в терминалах В, C, D – с 810,16 руб. до 891,18 руб., в E и F (оба временно закрыты) – с 239,56 руб. до 263,52 руб.

Базовый тариф на обслуживание пассажиров (оператором сервиса является структура МАШ – ООО "Шереметьево Хэндлинг") на внутренних линиях в B и D поднимется с 303,3 руб. до 333,6 руб. за человека, на международных в C, D, E – с 335 руб. до 368,5 руб., в F – с 311,2 руб. до 342,3 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает плату за обслуживание с января – в среднем на 3%. Сбор за взлет-посадку для них увеличится с $16,96 до $17,47 за тонну МВМ (его инвестсоставляющая – с $5,95 до $6,13), за транспортную безопасность (без досмотра и пропускного режима) – с $1,4 до $1,45. Плата за предоставление терминалов B, C, D вырастет с $20,32 до $20,93 на одного пассажира, E и F – с $12,18 до $12,55.

До этого "Шереметьево" индексировало тарифы в марте 2025 года, как и другой аэропорт Московского авиаузла – "Внуково". "Домодедово" корректировал тарифы сначала в марте, затем частично в июле.

"Шереметьево" – крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании – "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков – Etihad, Qatar Airways, китайские Hainan Airlines, China Southern Airlines.