Группа AGR начала выпуск третьей модели кроссоверов Tenet на заводе в Калуге

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Выпуск по полному циклу третьей модели автомобилей бренда Tenet - семиместного кроссовера Tenet T8 - стартовал на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге, сообщила пресс-служба российской группы AGR.

Как сообщалось, ранее в августе на калужском заводе "АГР Холдинг" было запущено производство по полному циклу двух моделей кроссоверов - Tenet T7 и Tenet T4, продажами которых занимается ООО "Тенет Рус".

"Старт производства Tenet T8 укрепляет позиции бренда на российском рынке и подчеркивает стратегический курс на развитие локального автопроизводства. Выпуск этой модели стал логичным продолжением производственной программы после моделей T7 и T4. Последовательное расширение линейки кроссоверов Tenet позволит бренду сформировать устойчивое присутствие в ключевых нишах автомобильного рынка", - говорится в сообщении AGR.

Кроссоверы Tenet, по данным профильных СМИ, являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4, Tenet T8 - Chery Tiggo 8 Plus.

Бренд Tenet был создан в технологическом партнерстве российского "АГР Холдинга" и китайской компании Defetoo. Основу модельного ряда составляют автомобили SUV-класса. Для их выпуска на калужском автозаводе, ранее принадлежавшем немецкому Volkswagen, был подписан соответствующий специнвестконтракт (СПИК).

В AGR заявляли о планах вывести на российский рынок в 2025 году четыре модели среднего ценового сегмента.