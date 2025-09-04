График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго вместе с нефтяными компаниями изменили график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов с тем, чтобы увеличить объемы поставок бензинов на внутренний рынок, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"У нефтяных компаний есть резервы (перерабатывающих мощностей - ИФ), мы запустили эти резервы. Вместе с ними скорректировали программу плановых ремонтов НПЗ, чтобы плановые ремонты не попали на период пикового спроса на бензины. Также в ручном режиме работаем с Российскими железными дорогами, чтобы цистерны с бензином из регионов производства быстро перемещались в регионы максимального спроса на бензин", - сказал он.

Министр также отметил, что в качестве меры, которая должна способствовать стабилизации ситуации на топливном рынке, остановлен экспорт бензинов как для непроизводителей, так и производителей.

Отвечая на вопрос, достаточно ли указанных мер для остановки в сентябре роста цен на бензины в опте и рознице, он сказал: "С учетом перечисленных мер, которые мы применили, я думаю, будет достаточно".

Между тем, добавил Цивилев, важно, чтобы на рынке не возникало излишнего ажиотажа. "Когда люди начинают нервничать, появляется куча спекулянтов, желающих на этом заработать. Это не имеет никакого отношения к реальной текущей ситуации по снабжению бензинами субъектов Российской Федерации. Мы понимаем эти риски", - сказал министр.

Он подчеркнул, что действия, которые применяются Минэнерго вместе с нефтяными компаниями, позволят удовлетворить весь спрос по бензину на территории России.