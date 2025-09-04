Новак заявил, что вопроса о дальнейшем увеличении добычи "восьмеркой" ОПЕК+ в повестке сейчас нет

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Вопроса о дальнейшем увеличении добычи нефти восемью странами-добровольцами ОПЕК+ в повестке сейчас нет, решение принимается в ходе заседания, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, будет ли восьмерка рассматривать в предстоящее воскресенье вопрос о дальнейшем увеличении добычи.

"Сейчас в повестке у нас нет (этого вопроса - ИФ). Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы, и, исходя из этого, решаем вопросы на месте", - сказал он.