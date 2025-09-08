Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Лидирует Норникель

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно растет на ожиданиях снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в конце недели, также поддержку оказывает растущая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,2%, лидируют бумаги "Норникеля" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2906,85 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже растут в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составляет 81,5556 руб. (+25,79 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Русала" (-0,1%).