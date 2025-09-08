Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Лидирует Норникель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно растет на ожиданиях снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в конце недели, также поддержку оказывает растущая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,2%, лидируют бумаги "Норникеля" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2906,85 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже растут в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 сентября, составляет 81,5556 руб. (+25,79 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Московская биржа открытие торгов IMOEX2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Восточный экономический форум - 2025

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро
Восточный экономический форум - 2025

Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });