РФ в августе экспортировала почти 4,4 млн т пшеницы, с июля – около 6,2 млн т

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе экспортировала почти 4,4 млн тонн пшеницы.

"По итогам августа экспорт пшеницы составил почти 4,4 млн тонн. С начала сезона (с июля 2025 года - ИФ) вывоз пшеницы достиг около 6,2 млн тонн", - сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Основным покупателем в этом сезоне стал Египет, куда отгружено 1,2 млн тонн. В Турцию экспортировано 0,66 млн тонн, в Израиль - 0,38 млн тонн, в Кению - 0,35 млн тонн, в Саудовскую Аравию - 0,32 млн тонн.

Как сообщал Минсельхоз, экспорт всего зерна с начала июля составил 7 млн тонн, по итогам первого полугодия сельхозгода (июль-декабрь 2025 года) отгрузки оцениваются в 33 млн тонн. Общий экспорт за сезон ведомство прогнозирует в 53-55 млн тонн, в том числе 43-44 млн тонн пшеницы. В 2024/25 сельхозгоду РФ экспортировала 53 млн тонн зерна, в том числе 44 млн тонн пшеницы.