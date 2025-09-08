Аналитики Standard Chartered ждут снижения ставки ФРС на 50 базовых пунктов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США на следующей неделе снизит базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов из-за слабых данных с рынка труда, прогнозируют аналитики Standard Chartered, передает Reuters.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 22 тысячи, сообщило 5 сентября Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали существенно более значительное повышение - на 75 тысяч. Кроме того, данные за июнь и июль в совокупности были пересмотрены в сторону снижения на 21 тысячу.

Безработица в стране в августе увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в июле. Таким образом, она достигла максимального уровня с октября 2021 года.

"Данные по рынку труда за август открыли путь к снижению ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании, аналогичному тому, что произошло в это же время в прошлом году", - сообщает Standard Chartered.

В Morgan Stanley и Deutsche Bank не считают августовский отчет о занятости достаточно слабым для того, чтобы оправдать снижение ставки сразу на 50 б.п. в сентябре, сообщает Reuters.

Эксперты Barclays в пятницу пересмотрели прогноз и ждут понижения ставки на 25 б.п. на каждом из оставшихся заседаний в этом году.

В Macquarie теперь ждут уменьшения стоимости заимствований в октябре, тогда как ранее они предполагали, что это произойдет в декабре.

Аналитики Bank of America полагают, что Федрезерв снизит ставку в сентябре и декабре, тогда как ранее они ожидали ее сохранения на текущем уровне в 2025 году.

Рынки оценивают примерно в 90% вероятность сокращения ставки на 25 б.п. на следующей неделе и в 10% - снижение на 50 б.п.

Федрезерв удерживает процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. В августе председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что уменьшение ставки возможно на заседании 16-17 сентября, сославшись на растущие риски на рынке труда и предупредив, что инфляция остается угрозой.