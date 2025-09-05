В Bank of America полагают, что падение гособлигаций США закончилось

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Период снижения на рынке американских государственных облигаций, вероятно, завершился при условии отсутствия новых инфляционных шоков, полагает стратег Bank of America Corp. Майкл Хартнетт.

По его мнению, доходность US Treasuries будет двигаться "скорее к 4%, а не к 6%", если только инфляционное давление не усилится, а рынок труда не покажет резкого замедления.

Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится на уровне 4,16%, 30-летних бумаг - у отметки 4,855%. Ранее на этой неделе доходность 30-летних гособлигаций приближалась к 5%, отмечает Bloomberg.

В пятницу внимание инвесторов приковано к ключевому отчету о занятости в США за август. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест увеличилось на 75 тыс.

Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) пройдет 16-17 сентября. Рынок оценивает вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на этом заседании в 97,6%, по данным FedWatch.