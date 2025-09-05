Поиск

Bank of America прогнозирует два снижения ставки ФРС в текущем году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America Corp. изменили прогноз относительно базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и теперь ожидают, что до конца текущего года она будет снижена дважды.

В банке полагают, что Федрезерв снизит ставку в сентябре и декабре, тогда как согласно предыдущему прогнозу его аналитиков ставка должна была оставаться на текущем уровне до второго полугодия 2026 года.

Обновление прогноза последовало за выходом в пятницу отчета о состоянии рынка труда США за август. Министерство труда страны сообщило, что количество рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось всего на 22 тыс. после роста на 79 тыс. в июле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс., по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Безработица в США в августе достигла 4,3% –- максимального уровня с октября 2021 года. Месяцем ранее она составляла 4,2%.

"Появились более четкие доказательства ухудшения спроса на рабочую силу, а не только ее предложения", - отметили аналитики BofA.

По их оценкам, в 2026 году ФРС произведет три понижения процентной ставки по 25 базисных пунктов каждое, начиная с июня. В результате она будет опущена до диапазона 3%-3,25% с нынешних 4,25%-4,5%.

Между тем, в Amundi допускают, что ставка может быть снижена трижды в 2025 году.

"Замедление темпов роста рынка труда в США укрепит аргументы в пользу двух снижений процентной ставки ФРС в этом году, в то время как политическое давление позволит осуществить третье", - сказала стратег Amundi Моника Дефенд в кулуарах Форума Амброзетти в Италии.

