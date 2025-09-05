Безработица в США увеличилась до 4,3% в августе

Число рабочих мест в стране в прошлом месяце выросло слабее прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 22 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс., по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 79 тыс., а не на 73 тыс., как сообщалось ранее. В июне число рабочих мест сократилось на 13 тыс., а не повысилось на 14 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Количество рабочих мест в частном секторе в августе выросло на 38 тыс., в государственном - сократилось на 16 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест отмечен в здравоохранении (на 31 тыс.), а также в сфере социальной поддержки (на 16 тыс.). В то же время в структурах федерального правительства их количество упало на 15 тыс., в оптовой торговле - на 12 тыс., на предприятиях горнодобывающей отрасли - на 6 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе увеличилась на 0,3% относительно предыдущего месяца - до $36,53. В годовом выражении она поднялась на 3,7%. Динамика обоих показателей совпала с консенсус-прогнозом. В июле они увеличились на 0,3% и 3,9% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на июльском уровне - 34,2 часа.

Доля участия населения в рабочей силе в августе достигла 62,3% против 62,2% месяцем ранее.