Поиск

Безработица в США увеличилась до 4,3% в августе

Число рабочих мест в стране в прошлом месяце выросло слабее прогноза

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 22 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 75 тыс., по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 79 тыс., а не на 73 тыс., как сообщалось ранее. В июне число рабочих мест сократилось на 13 тыс., а не повысилось на 14 тыс.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,3% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц. Это совпало с ожиданиями экспертов.

Количество рабочих мест в частном секторе в августе выросло на 38 тыс., в государственном - сократилось на 16 тыс.

Заметный рост числа рабочих мест отмечен в здравоохранении (на 31 тыс.), а также в сфере социальной поддержки (на 16 тыс.). В то же время в структурах федерального правительства их количество упало на 15 тыс., в оптовой торговле - на 12 тыс., на предприятиях горнодобывающей отрасли - на 6 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе увеличилась на 0,3% относительно предыдущего месяца - до $36,53. В годовом выражении она поднялась на 3,7%. Динамика обоих показателей совпала с консенсус-прогнозом. В июле они увеличились на 0,3% и 3,9% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась на июльском уровне - 34,2 часа.

Доля участия населения в рабочей силе в августе достигла 62,3% против 62,2% месяцем ранее.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

Глава ВТБ не видит качественного ухудшения в экономике за последний квартал

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 августа на 44,5 млрд рублей

Восточный экономический форум - 2025

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении

Путин не согласился с мнением, что экономика РФ в стагнации или переохлаждении
Восточный экономический форум - 2025

Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ
Восточный экономический форум - 2025

Глава "Росатома" допустил, что часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });