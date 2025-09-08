Минфин отметил интерес эмитентов из РФ к размещению бондов в Китае

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ видит интерес российских эмитентов к размещению облигаций на рынке Китая, обсуждает этот вопрос, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Скажу, что эта тема действительно обсуждается с нашими коллегами, с партнерами. Мы видим интерес со стороны российских эмитентов, не только "Росатома", а видим интерес других эмитентов. Обсуждаем этот вопрос, как правильно это сделать, в принципе дискуссия идет с партнерами сейчас", - сказал Чебесков журналистам в кулуарах конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".

Ранее в понедельник FT сообщила о том, что Китай готовится вновь открыть свой внутренний облигационный рынок для крупных российских компаний, прежде всего, энергетического сектора. По словам источников издания, в конце августа этот вопрос обсуждался на встрече представителей финансовых регуляторов КНР и российских топ-менеджеров, и китайская сторона выразила готовность поддержать планы компаний РФ по выпуску так называемых панда-облигаций – бондов, номинированных в юанях и размещенных на внутреннем рынке материкового Китая.

Среди первых кандидатов на размещение облигаций в Китае FT назвала "Росатом" и его структуры. Представитель "Росатома" подтвердил подготовку к размещению юаневых облигаций в Китае, отказавшись комментировать подробности.