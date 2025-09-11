Поиск

"Яндекс Go" в тестовом режиме запустил аренду автомобилей каршеринга BelkaCar

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске технологического партнерства в тестовом режиме.

Согласно сообщению BelkaCar, партнерство предполагает возможность арендовать машины сервиса в приложениях "Яндекс Go" и "Яндекс Драйв". Функция доступна в тестовом режиме у части пользователей приложений в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Благодаря технологическому партнерству сервисы оптимизируют использование машин в городе - пользователям каршеринга будет легче найти машину поблизости даже в часы высокого спроса", - говорится в сообщении.

После окончания теста "Яндекс Go" расширит число пользователей, которым будет доступна функция аренды машин другого сервиса.

Представители "Яндекс Драйва" и BelkaCar, отвечая на запрос "Интерфакса", может ли такое партнерство перерасти в корпоративное, отметили, что речь идет об исключительно технической интеграции BelkaCar в приложения "Яндекса"

"Для BelkaCar это также часть общей стратегии – наши машины можно забронировать через приложение Московского транспорта, через транспортную b2b-платформу SwiftDrive или через витрину "Передовых платежных решений", - отметил представитель BelkaCar.

BelkaCar Яндекс Яндекс Go
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды, Dow Jones снизился

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Great Wall планирует в 2026 году открыть производство автокомпонентов в Тульской области

Fitch повысило прогноз цен на медь до 2028 года и пересмотрело оценки для других металлов

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7136 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });