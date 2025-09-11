"Яндекс Go" в тестовом режиме запустил аренду автомобилей каршеринга BelkaCar

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске технологического партнерства в тестовом режиме.

Согласно сообщению BelkaCar, партнерство предполагает возможность арендовать машины сервиса в приложениях "Яндекс Go" и "Яндекс Драйв". Функция доступна в тестовом режиме у части пользователей приложений в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

"Благодаря технологическому партнерству сервисы оптимизируют использование машин в городе - пользователям каршеринга будет легче найти машину поблизости даже в часы высокого спроса", - говорится в сообщении.

После окончания теста "Яндекс Go" расширит число пользователей, которым будет доступна функция аренды машин другого сервиса.

Представители "Яндекс Драйва" и BelkaCar, отвечая на запрос "Интерфакса", может ли такое партнерство перерасти в корпоративное, отметили, что речь идет об исключительно технической интеграции BelkaCar в приложения "Яндекса"

"Для BelkaCar это также часть общей стратегии – наши машины можно забронировать через приложение Московского транспорта, через транспортную b2b-платформу SwiftDrive или через витрину "Передовых платежных решений", - отметил представитель BelkaCar.