Вьетнам планирует запустить онлайн-торги золотом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама планируют открыть электронную биржу для торговли золотом, а также с октября разрешат частным компаниям импортировать этот драгоценный металл впервые более чем за десятилетие.

ЦБ Вьетнама рассматривает разные варианты, включая продажу золота на товарной бирже Mercantile Exchange of Vietnam и через Международный финансовый центр (IFC), который планируется открыть до конца 2025 года, пишут местные СМИ со ссылкой на представителя регулятора.

Появление биржи станет еще одним шагом на пути к либерализации рынка золота Вьетнама. В конце августа власти страны издали указ, отменяющий монополию центробанка на производство золотых слитков, а также вводящий систему лицензирования импорта золота.

Лицензии на импорт будет выдавать ЦБ, который также будет устанавливать годовые квоты для импортеров.

Ожидается, что открытие рынка для частных компаний позволит сбалансировать спрос и предложение за счет диверсификации каналов поставок и стимулирования конкуренции.

Золото является популярным инвестиционным активом во Вьетнаме. Его стоимость на внутреннем рынке с начала года выросла на 60% и по состоянию на четверг на 23% превышала цену золота на мировом рынке.

Увеличение импорта поможет охладить внутренние цены на золото и сократить их отрыв от мировых цен, однако это может усилить давление на курс местной валюты, отметил экономист Во Три Тхань.

"Чтобы импортировать золото, придется тратить доллары США, и чем больше будут объемы такого импорта, тем значительнее будет отток американской валюты из страны", - сказал он.