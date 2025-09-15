Поиск

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Яндекс" на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 29 сентября.

МКПАО "Яндекс" начало выплачивать дивиденды с 2024 года – после завершения длительной реструктуризации, в результате которой российская компания сменила акционеров и зарегистрировалась в САР Калининградской области. Первые дивиденды – по итогам I полугодия – акционеры утвердили в сентябре в 80 рублей на акцию, тогда общая сумма выплат составила 29,223 млрд рублей.

В апреле 2025 года акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды-2024 в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма выплат – 30,11 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике "Яндекса" выплаты базируются на чистой прибыли, при этом какой процент от показателя может быть направлен акционерам, в документе не уточняется.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в I полугодии снизилась на 2% до 43,2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 5,4 млрд рублей против убытка в I полугодии 2024 года.

