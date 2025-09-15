Поиск

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Илон Маск через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust в пятницу приобрел более 2 млн акций Tesla по цене от 371 до 396 долларов за бумагу, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Общая стоимость покупки составила порядка $1 млрд. Теперь Маск владеет 413 млн акций Tesla.

Акции Tesla в ходе предварительной сессии в понедельник дорожают на 6%. В прошлую пятницу котировки подскочили на 7,4% после того, как председатель совета директоров компании Робин Денхольм отвергла предположения о том, что политическая деятельность Маска негативно сказалась на продажах электромобилей.

Ранее совет директоров Tesla предложил Маску компенсационный пакет, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет. Он включает в себя поэтапные выплаты Маску в виде акций компании в случае достижения ею определенных ориентиров как по размеру капитализации, так и по операционным показателям. Максимальные выплаты предусмотрены в случае достижения компанией капитализации в $8,5 трлн к 2035 году и увеличения ею скорректированной EBITDA до $400 млрд. Собрание акционеров, на котором будут рассматриваться этот и другие вопросы, запланировано на 6 ноября.

