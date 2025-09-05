Поиск

Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн

Фото: Apu Gomes/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Tesla Inc. просит акционеров компании одобрить новый компенсационный пакет главного исполнительного директора Илона Маска, предусматривающий вознаграждение в размере $1 трлн за десять лет.

Предложенный советом директоров план включает поэтапные выплаты Маску в виде акций компании в случае достижения ею определенных ориентиров как по размеру капитализации, так и по операционным показателям, говорится в сообщении Tesla.

Максимальные выплаты предусмотрены в случае достижения компанией капитализации в $8,5 трлн к 2035 году и увеличения ею скорректированной EBITDA до $400 млрд. В этом случае Маск получит порядка 12% акций Tesla на $1,03 трлн.

"Удержание Илона в компании и его поощрение является фундаментальным для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории", - заявила председатель совета директоров компании Робин Дэнхольм.

Маск сможет получить первый транш вознаграждения из нового пакета лишь тогда, когда капитализация Tesla достигнет $2 трлн и будет выполнено одно из условий, касающихся операционной динамики. Например, когда годовые продажи электромобилей достигнут 20 млн единиц или скорректированная EBITDA увеличится до $50 млрд.

Получение доступа к каждому следующему траншу вознаграждения привязано к увеличению капитализации Tesla на $500 млрд.

Собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот и другие вопросы, запланировано на 6 ноября.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 16,2%.

