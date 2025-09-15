В правительстве ждут начала работы российской промзоны в Египте к 2030 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Начало работы российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте запланировано с 2030 года, а возможно и ранее, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

В начале этой недели российская делегация во главе с Оверчуком проводит презентацию РПЗ для представителей российского бизнеса. Согласно материалам официального представительства РПЗ в Египте, в конце 2025 года планируется сформировать пул российских компаний, планирующих размещение мощностей в промзоне и подписать первые меморандумы о намерении строительства предприятий. На 2026-2029 годы намечена разработка проектной документации и проведение строительно-монтажных работ на территории РПЗ. Запуск деятельности на территории РПЗ запланирован после 2030 года

"Мы надеемся, что чуть раньше это может произойти. Но те планы, которые мы сегодня видели, это 2030-й год, может быть, чуть раньше", - сказал Оверчук.

Он отметил, что запуск РПЗ должен оказать позитивное влияние на динамику товарооборота РФ и Египта" "Когда заходят сюда инвесторы, образуются новые кооперационные цепочки, производственные кооперационные цепочки, мы надеемся, что сюда будут ввозиться товары из России, сюда будет ввозиться российское оборудование, здесь будут предоставляться в том числе и российские услуги российских компаний. Поэтому мы рассчитываем, что приход российских резидентов в зону Суэцкого канала даст хороший импульс для развития товарооборота между Россией и Египтом".

По итогам 2024 года товарооборот России и Египта составил более $9 млрд, что почти на 32% больше показателя 2023 года.

Сейчас РПЗ представляет собой участок в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала общей площадью 50 га с прямым выходом к порту Айн-Сохна.

Межправительственное соглашение о создании РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала было подписано Россией и Египтом в 2018 году. В мае 2025 года главное управление Экономической зоны Суэцкого канала и созданная весной этого года российская спецкомпания, которая выступит девелопером проекта, подписали договор долгосрочного права пользования участком, зафиксировавший коммерческие условия по его эксплуатации (договор узуфрукта). Документ предусматривает, в частности, предоставление трехлетнего льготного периода для аренды земельных участков на территории РПЗ без взимания платы.

Предполагается, что произведенная в РПЗ продукция (при выполнении условий локализации более 30%) будет получать статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран, входящих в торговые соглашения с Египтом. Кроме того, до 100% произведенной в РПЗ продукции может быть продано на рынке самого Египта.

Резиденты РПЗ также освобождаются от уплаты пошлин на ввоз оборудования и материалов, налога на имущество, налога на добавленную стоимость при закупке сырья и комплектующих, имеют право на возврат по налогу на прибыль в течение семи лет в размере 50% от инвестиций в проект. Иностранные резиденты могут неограниченно импортировать производственные ресурсы и готовую продукцию от материнской компании-нерезидента.

Минпромторг в 2023 году сообщал, что объем бюджетного финансирования создания и развития РПЗ в Египте до 2026 года составляет 9,5 млрд рублей.