РФ и Египет подписали соглашение о льготном пользовании участками российской промзоны в стране

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Россия и Египет в рамках создания российской промзоны (РПЗ) на территории африканской страны подписали договор долгосрочного права пользования участком в Экономической зоне Суэцкого канала, зафиксировавший коммерческие условия по его эксплуатации (договор узуфрукта).

Как сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, льготные условия зафиксированы сроком на три года.

Документ заключен между главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала и недавно созданной российской спецкомпанией, которая выступит девелопером проекта.

"Сегодня подписан договор, так называемый узуфрукт, долгосрочного права пользования участка, зафиксировавший коммерческие условия по его передаче и эксплуатации между вновь созданной управляющей компанией, которая была зарегистрирована в Египте буквально на днях. В текущем году начнет действовать льготный трехлетний период предоставления земельного участка без арендной платы для, собственно говоря, проведения строительных работ", - сказал Алиханов.

По его словам, в среду ожидается презентация РПЗ для российских компаний на площадке ВЭБ РФ. Также презентации запланированы в рамках предстоящего в июне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и запланированной на июль Екатеринбурге выставки "Иннопром".

"Будем агитировать их (российские компании - ИФ) и рассказывать о преимуществах, которые они будут получать с точки зрения доступа на рынки третьих стран. У Египта более семидесяти соглашений о зоне свободной торговли со странами близлежащих регионов, поэтому производство на этой площадке будет давать возможность доступа к десяткам стран Африки и Ближнего Востока, с которыми у них заключены соглашения о зоне свободной торговли", - отметил глава Минпромторга.

К участию в РПЗ уже проявили интерес ряд фармакологических компаний. "Мы сегодня обсуждали возможные заключения off-take-контрактов в самом Египте, чтобы гарантировать определенный рынок сбыта внутри страны с одновременным, понятно, прицелом, как я уже сказал, на рынке третьих стран", - рассказал министр.

В числе возможных участников РПЗ могут оказаться также компании химпрома, машиностроения, производители стройматериалов. "Понятно, что у египетской стороны основная зона интереса - это машиностроительная, сложная, различная продукция, но мы не ограничиваемся только этими направлениями. Это и химия различная, не только фармакологического характера, и строительные материалы. В Египте идет активное строительство новых городов, стройка продолжается достаточно активно. Поэтому наши компании, в том числе строительные, - те компании, с которыми мы сейчас будем активно вести консультации", - заявил Алиханов.

Он подчеркнул, что с учетом трехлетнего действия узуфрукта РФ заинтересована в том, чтобы строительство на площадке началось уже как можно скорее: "С учетом того, что мы подписали сегодня ключевые документы по проекту мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы как можно скорее выйти на подписание конкретных договоренностей о строительстве заводов с последующим размещением производств. Поскольку, как уже сказал ранее, в текущем году начнет действовать льготный трехлетний период безарендного предоставления земельного участка. Для нас это большое преимущество. И очень важно начать работу уже сейчас. Но, в принципе, это достаточный срок для того, чтобы успеть спроектировать и построить действующие предприятия".