"Черкизово" вложило 250 млн рублей в производство колбас длиной более 1 метра

В магазинах такие батоны целиком продаваться не будут

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в России, запустила на роботизированном заводе в Кашире проект по производству сырокопченых колбас длиной 1,14 метра, сообщила пресс-служба группы.

Инвестиции в проект составили 250 млн.

"В магазинах такая необычно длинная колбаса не появится: она предназначена для дальнейшей нарезки и продажи в порционных упаковках. Проект реализован с целью удовлетворения растущего спроса на колбасную продукцию в нарезке", - объяснила компания.

Длина 1,14 метра - это на 50% больше ранее выпускаемых батонов под нарезку. Для реализации проекта на заводе установили новое оборудование, которое позволяет делать в удлиненном формате все наименования сырокопченых колбас.

"Мы наблюдаем стабильный рост популярности нарезанных и упакованных колбас: если изначально доля продукции, выпускаемой заводом для нарезки, составляла 10%, то сейчас она доходит уже до 45%. Это развивающийся тренд - потребителям удобно покупать колбасные изделия в порционной упаковке", - заявил директор завода "Черкизово-Кашира" Сергей Кузнецов.

Первые партии метровых колбас с завода в Кашире в сентябре поступят на Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ) в Москве для последующей нарезки и отправки торговым партнерам.

Как сообщала ранее группа, сегмент колбасных нарезок в стране показывает стабильный рост. Так, динамика продаж сырокопченых колбас в нарезке за последний год была в три раза выше, чем у других форматов в той же продуктовой категории. Сегодня на нарезку приходится уже около 30% рынка сырокопченых колбас в России и этот показатель продолжает расти.

"Черкизово" - один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.

В 2024 году группа реализовала 1,319 млн тонн мясной продукции, что на 8,9% больше, чем в 2023 году (1,211 млн тонн).

