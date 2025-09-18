Минстрой разберется с 13 регионами, отстающими по программе капремонта

Лучше всего выполняет план Курская область

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России 13 регионов остаются в "красной зоне" по реализации программы капитального ремонта жилья, сообщил на Всероссийском форуме развития ЖКХ глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"В рамках указа президента нам предстоит масштабная работа до 2030 года улучшить качество коммунальных услуг для не менее 20 млн граждан. И здесь ключевой инструмент - это национальный проект "Инфраструктура для жизни". В целом все программы нацпроекта еженедельно обсуждаются с регионами на рабочих совещаниях. (...) Сегодня, к примеру, в "красной зоне" по реализации программы капитального ремонта остаются 13 регионов. Я уже поручил блоку ЖКХ совместно с Фондом развития территорий разработать механизм детального разбора ситуации, чтобы в каждом из этих регионов можно было выявить первоочередные задачи и определить конкретные меры поддержки", - сказал министр.

Ранее в Фонде развития территорий сообщали, что за восемь месяцев 2025 года в России капитально отремонтировали более 14 тысяч многоквартирных домов (МКД).

"С начала года работы выполнены уже в 14 тысячах многоквартирных домах площадью 60,5 млн кв.м. В них проживают 2,3 млн человек", - отметил гендиректор ФРТ Василий Купызин.

Среди регионов наилучшее исполнение плана в Курской области - почти в 79% МКД, включенных в план, уже проведены работы по капремонту.

По программе капремонта в многоквартирных домах обновляют конструктивные элементы зданий, в том числе инженерные коммуникации, крыши, фасады, лифтовое оборудование.