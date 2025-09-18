Индия в июле увеличила импорт нефти на 32% г/г и на 10% к июню

Доля России в поставках нефти в Индию снизилась до 31,4%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индия в июле 2025 года импортировала 22,86 млн тонн нефти - на 32,4% больше, чем в июле 2024 года, сообщило Минторговли страны.

В денежном выражении поставки составили $12,15 млрд (+12,6% г/г). К июню импорт в натуральном выражении вырос на 9,7%, в денежном - на 15,7%.

Доля России (бессменный с июня 2022 года лидер поставок) в индийском импорте нефти в июле снизилась до 31,4% (с 33,5% в июне-2025) в натуральном выражении. Россия поставила 7,18 млн тонн (-7% г/г) на $3,63 млрд (-21,9% г/г).

Ирак в июле отгрузил в Индию 3,94 млн тонн нефти (+37% г/г) на $1,97 млрд, Саудовская Аравия - 3,69 млн тонн (рост вдвое г/г) на $2,09 млрд.

В целом за семь месяцев страна импортировала 156,81 млн тонн нефти (в денежном выражении - на $84,79 млрд), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля России в поставках - 32,4% (50,82 млн тонн).

В 2024 году Индия импортировала 240,543 млн тонн - на 2,3% больше, чем в 2023 году. На сырьё из РФ пришлось 87,5 млн тонн (+6,9%), или 36,4% импорта. Поставки из Ирака - 50,1 млн тонн (+2,6%), из Саудовской Аравии - 30,96 млн тонн (-12,3%).

В начале августа президент США Дональд Трамп ввел в отношении Индии вторичные санкции - пошлины в размере 25% за импорт российской нефти. До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений на товары из Индии были введены тарифы в размере 25%. Таким образом, совокупная тарифная ставка для Индии составила 50%.