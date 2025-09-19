Акционеры HeadHunter утвердили дивиденды за I полугодие в 233 руб./акция

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Хэдхантер" утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщила компания по итогам внеочередного собрания 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в случае утверждения выплат, они будут осуществлены в начале октября.

Дивполитика HeadHunter предусматривает распределение от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно. В декабре 2024 года акционеры утвердили выплату спецдивиденда в 907 рублей на акцию; на дивиденды направили около 100% скорректированной чистой прибыли по итогам 2021-2024 гг.

Сообщалось, что с 2025 года компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год: промежуточные за I полугодие и финальные по итогам года.