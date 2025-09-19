Планируемые ЕС меры по экспортному контролю коснутся компаний из России, Китая, Индии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы введем ограничения в экспорте на еще большее количество химической и металлургической продукции, солей и руд, а также ужесточим экспортный контроль в отношении компаний из России, Китая и Индии", - написала она в соцсети.

Позднее Каллас сделала заявление о содержании принятого Еврокомиссией законодательного предложения для Совета ЕС по 19-му пакету санкций, в котором подтвердила меры по ограничению доступа России к ряду технологий и ресурсов.

"Эти новые санкции также ограничат доступ России к технологиям, включая искусственный интеллект и геокосмические данные, и к критически важным ресурсам, используемым для производства оружия", - объявила глава европейской дипломатии.

Она уточнила, что это включает ресурсы, "получаемые от иностранных поставщиков, в том числе Китая и Индии".