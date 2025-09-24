Brent подорожала до $68,33 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти усилили рост днем в среду после активного подъема днем ранее.

К 13:45 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,04%), до $68,33 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,7 (1,1%), до $64,11 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на 1,6%, на WTI - на 1,8%. Поддержку котировкам оказали сообщения о том, что планы по возобновлению поставок нефти из иракского Курдистана столкнулись с рядом проблем.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством о поставках около 230 тысяч баррелей нефти в сутки из Курдистана через Турцию, однако отгрузки пока не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств, пишут СМИ.

Участники рынка продолжают следить за событиями в Восточной Европе, опасаясь принятия новых ограничений в отношении поставок российской нефти. На Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп вновь призвал страны, покупающие российские нефть и газ, прекратить эти закупки.

"Рынок ожидает избытка предложения и увеличения запасов по всему миру в четвертом квартале текущего года, но в последнее время внимание вновь сместилось на Восточную Европу и возможное введение новых санкций против России", - отметил аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.