Минэкономразвития понизило оценку добычи газа в России в 2025-2028 годах

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка добычи газа в России, включая попутный, в 2025 году понижена с 695,4 млрд куб. м до 680,2 млрд куб. м по сравнению с добытыми 684 млрд куб. м в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом прогноза Минэкономразвития на 2025-2028 годы.

Новый прогноз добычи газа в 2026 году - 690,4 млрд кубометров против прежней оценки в 709,1 млрд кубометров. Прогноз на 2027 год понижен с 729,7 млрд куб. м до 712,8 млрд куб. м., а на 2028 год прогноз сокращен с 750,9 млрд куб. м до 739,9 млрд куб. м.