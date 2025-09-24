Оценка экспорта-2025 российского трубопроводного газа понижена со 120 до 112 млрд куб. м

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта российского трубопроводного газа на 2025 год понижена со 120 млрд куб. м до 112 млрд куб. м, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом макропрогноза Минэкономразвития на 2025-2028 годы.

Оценка среднеконтрактной цены экспорта для 2025 года понижена с $280,9 за тысячу кубометров до $241,3.

Прогноз на последующую трехлетку скорректирован разнонаправленно: если оценка на 2026 год понижена со 126 млрд куб. м до 114 млрд куб. м, а на 2027-й - со 122 млрд куб. м до 121 млрд куб. м, то на 2028-й повышена со 117 млрд куб. м до 127 млрд куб. м.

В консервативном сценарии экспорт российского трубопроводного газа в 2027 году оценивается в 115 млрд. куб. м, в 2028 году - в 120 млрд куб. м.