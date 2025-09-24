Минэкономразвития понизило планируемый темп индексации цен на газ в 2026 г. для промышленности и населения

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Индексация оптовых цен на газ и для промышленности, и для населения в 2026 году составит 9,6% и будет произведена с октября, при том, что ранее предполагалась индексация на 10,6%, но с июля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который рассматривается в среду на заседании кабинета министров.

Индексация регулируемых цен с июля 2027 года теперь предполагается на уровне 9,1% по сравнению с 9% роста, заложенного ранее. Планируемые темпы индексации в 2028 году не изменились и составляют 7%, запланированные с июля.

Тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам теперь предполагается повысить в 2026 году с октября на 11,6%, в то время как ранее предполагалась индексация на 12,6% с июля. В 2026 году тарифы на газораспределение вырастут с июля на 11,1%, а не на 11%, как планировалось ранее. На 2028 год планы не поменялись - рост с июля на 7%.