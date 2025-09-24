Минэкономразвития ждет постепенного сокращения дисконта российской экспортной цены на нефть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает постепенного сокращения дисконта российской экспортной цены на нефть. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается макропрогноз министерства на 2025-2028 годы.

"Мы понизили цену на нефть Brent в 2026-2027 годах с $72 до $70 за баррель с учетом текущей конъюнктуры, решений ОПЕК и возможностей по наращиванию мировой добычи. Одновременно закладываем постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены (на нефть - ИФ)", - сказал министр.

Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены марки Brent в 2025 году в базовом сценарии до $70 за баррель с $68 за баррель в апрельской версии прогноза. Прогноз по цене Brent на 2026 год понижен до $70 за баррель с $72, на 2027 год - также до $70 с $72, на 2028 году остался прежним - $72.

По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена нефти марки Urals составит в 2025 году $58 за баррель ($56 в апрельской версии), в 2026 году - $59 ($61), в 2027 году - $61 ($63), в 2028 году - $65 (также $65).