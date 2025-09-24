Поиск

Оценка экспорта российского СПГ на 2025 год понижена до 35,7 млн т с 40 млн т

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Оценка экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 2025 год сокращена до 35,7 млн тонн с 40 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом макропрогноза Минэкономразвития на 2025-2028 годы.

На 2026 год прогноз понижен с 45,2 млн тонн до 40,3 млн тонн, на 2027-й - с 58,4 млн тонн до 46,9 млн тонн, на 2028-й - с 73,6 млн тонн до 58,4 млн тонн.

При этом консервативный сценарий экспорта российского СПГ предусматривает еще более низкие оценки на следующую трехлетку: на 2026 год - 37,7 млн тонн, на 2027-й - 40,3 млн тонн, на 2028-й - 46,9 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

