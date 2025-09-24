РФ в 2026 году планирует направить на логистическую и промышленную инфраструктуру за рубежом 2 млрд руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Курируемый Минпромторгом РФ федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры" в 2026 году планируется профинансировать на 2 млрд рублей, что на 43% больше, чем в этом году (1,4 млрд рублей). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с пояснительной запиской к проекту бюджета РФ на 2026-2028 гг.

На 2027 год на эти цели заложено вдвое меньше – 1 млрд рублей. В 2028 году предполагается кратный рост финансирования программы – до 10,5 млрд рублей.

В том числе, государственная субсидия логистическим операторам в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам в 2026 году прогнозируется на уровне 1 млрд рублей (в 2025 году - 0,57 млрд рублей).

В 2027 году финансирование этой меры господдержки не предусмотрено, на 2028 год субсидия заложена в объеме 6 млрд рублей.

В 2025 году Россия финализировала договоренности с Египтом по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала, включая право аренды участка с фиксацией преференций (налоговых, тарифных и нетарифных льгот) на 49 лет. Был выбран оператор РПЗ. Как сообщил источник, проект трехлетнего бюджета предполагает в 2026 и 2027 годах осуществление имущественного взноса РФ в ВЭБ.РФ для финансирования египетской РПЗ в объеме по 0,5 млрд рублей ежегодно (в 2025 году - 0,3 млрд рублей). В 2028 году имущественный взнос запланирован уже в объеме 2,5 млрд рублей.

Господдержка создания транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах (помимо РПЗ) в 2026 и 2027 годах составит, как ожидается, по 0,5 млрд рублей, в 2028 году - 2 млрд рублей.