Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит соответственно 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматривался проект основного финансового документа страны на трехлетку.

"С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46 трлн рублей в 2027 году, 49,4 трлн рублей в 2028 году. Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45 трлн рублей в 2028 году", - сообщил глава Минфина.

"Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - отметил он.

По словам Силуанова, такие параметры свидетельствуют о возврате на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.

Текущим законом о бюджете на 2025-2027 годы предусматривается дефицит в следующем году в размере 2 трлн 181,2 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2027 году - 2 трлн 761,4 млрд руб. (1,1% ВВП).