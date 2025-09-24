Поиск

Минфин заложил в трехлетний бюджет 4,4 трлн руб. поступлений от повышения НДС на 2 п.п.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Повышение ставки НДС на 2 процентных пункта, с 20% до 22%, принесет федеральному бюджету порядка 4,42 трлн рублей в предстоящую трехлетку, рассчитывает Минфин.

В 2026 году дополнительные поступления запланированы в размере 1,187 трлн руб., в 2027 году - 1,559 трлн руб., в 2028 году - 1,677 трлн руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которым ознакомился источник "Интерфакса".

Ранее Минфин пояснял, что в первую очередь мобилизованные за счет повышения ставки НДС ресурсы пойдут на финансирование обеспечения обороны и безопасности.

По 200 млрд руб. ежегодно в предстоящий трехлетний период бюджет, согласно проектировкам Минфина, получит в результате снижения порога по выручке для плательщиков УСН, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн руб.

Еще одна дополнительная статья доходов - проектируемое внедрение системы подтверждения статуса товаров, проходящих транзитом через территорию РФ. Это позволит обеспечить уплату НДС с товаров, которые оформляются в рамках транзита, однако используются для внутреннего потребления, отмечено в пояснительной записке. Ожидаемые поступления - 50, 100 и 150 млрд рублей соответственно в 2026-2028 гг.


