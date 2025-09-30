Поиск

Таганрогский авиационный комплекс планирует сменить статус компании на непубличный

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева" (ТАНТК, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)) на внеочередном собрании 5 ноября рассмотрят вопрос о непубличном статусе общества, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что акционеры рассмотрят вопросы о внесении в устав ПАО изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию.

Совет директоров также определил цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО по требованию акционеров, которые проголосуют против принятия решения о прекращении публичного статуса общества или не примут участие в голосовании, исходя из ее рыночной стоимости в размере 150,13 рублей.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 20 декабря 2025 года. Выкуп акций будет осуществляться в течение 30 дней по истечении 45-дневного срока предъявления требований.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева основан в 1934 году. Предприятие специализируется на проектировании, изготовлении и техническом обслуживании самолетов и образцов авиационной техники, в том числе, гидросамолетов и самолетов-амфибий.

