Администрация США заморозила инфраструктурные проекты в Чикаго на $2,1 млрд из-за DEI

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго (штат Иллинойс) в размере $2,1 млрд, сообщил в соцсети директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут.

Финансирование останавливается во избежание выбора подрядчиков по расовому признаку, объяснил он.

Сумма предназначалась для проектов Red Line Extension и Red and Purple Modernization Project. Первый направлен на продление одной из железнодорожных веток на 5,5 миль (8,9 км) за счет строительства новых станций, второй - на модернизацию инфраструктуры вдоль двух веток.

Министерство транспорта США заявило, что на этой неделе запретило нанимать подрядчиков по расовому и половому признаку в рамках федеральных грантов и проверяет два указанных проекта на предмет "неконституционных практик".

"Иллинойс, как и Нью-Йорк, хорошо известен как штат, где на политическом уровне поощряются выбор подрядчиков по расовому и половому признаку и другие расовые преференции", - отмечает министерство.

Ранее на этой неделе Воут сообщил о заморозке финансирования отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке на $18 млрд из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), и отмене финансирования связанных с климатом проектов в размере около $8 млрд в преимущественно контролируемых демократами штатах.

1 октября американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Трамп в четверг сказал, что эта приостановка, или шатдаун, дала ему беспрецедентную возможность сократить "ведомства демократов".