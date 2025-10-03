Поиск

Администрация США заморозила инфраструктурные проекты в Чикаго на $2,1 млрд из-за DEI

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование инфраструктурных проектов в Чикаго (штат Иллинойс) в размере $2,1 млрд, сообщил в соцсети директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут.

В миреАдминистрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрдАдминистрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрдЧитать подробнее

Финансирование останавливается во избежание выбора подрядчиков по расовому признаку, объяснил он.

Сумма предназначалась для проектов Red Line Extension и Red and Purple Modernization Project. Первый направлен на продление одной из железнодорожных веток на 5,5 миль (8,9 км) за счет строительства новых станций, второй - на модернизацию инфраструктуры вдоль двух веток.

Министерство транспорта США заявило, что на этой неделе запретило нанимать подрядчиков по расовому и половому признаку в рамках федеральных грантов и проверяет два указанных проекта на предмет "неконституционных практик".

"Иллинойс, как и Нью-Йорк, хорошо известен как штат, где на политическом уровне поощряются выбор подрядчиков по расовому и половому признаку и другие расовые преференции", - отмечает министерство.

Ранее на этой неделе Воут сообщил о заморозке финансирования отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке на $18 млрд из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), и отмене финансирования связанных с климатом проектов в размере около $8 млрд в преимущественно контролируемых демократами штатах.

1 октября американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Трамп в четверг сказал, что эта приостановка, или шатдаун, дала ему беспрецедентную возможность сократить "ведомства демократов".

Иллинойс США Чикаго Дональд Трамп Расселл Воут DEI Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

В ЦБ допустили, что снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее

ОАК в 2025 году ожидает роста производства самолетов в 1,5 раза

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,66%, на Аи-92 – на 0,06%

Минфин РФ с 7 октября уменьшит продажу валюты/золота до 0,6 млрд руб. в день

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });