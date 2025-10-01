Администрация Трампа заморозила финансирование транспортных проектов в Нью-Йорке на $18 млрд

Проекты проверят на наличие внутренней политики, связанной с вопросами социального разнообразия и равенства

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), пишет The Wall Street Journal.

В частности, приостанавливается финансирование строительства линии метро вдоль Второй авеню, заявил директор бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселл Воут. Средства также выделялись на строительство железнодорожных тоннелей под Гудзоном.

По словам Воута, заморожено около $18 млрд.

Министерство транспорта США проводит административную проверку обоих проектов на предмет наличия политик в сфере DEI. До ее завершения средства предоставляться не будут.

При этом министерство вынуждено поставить проверку на паузу в связи с начавшемся в среду шатдауном - приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием.