Белый дом готов к сокращению сотрудников правительственных ведомств на фоне шатдауна

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Белый дом уже составил список учреждений, штаты сотрудников которых подлежат сокращению, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на правительственных чиновников.

"Мы могли бы объявить о сокращении штатов уже завтра, в субботу или воскресенье", - сказал один из источников телеканала.

Список был подготовлен Управлением административно-бюджетной политики Белого дома, администрация уточняет некоторые детали увольнений. С директором управления Расселом Воутом президент Дональд Трамп встречается несколько раз в раз в день, отмечает CNN.

Ранее Трамп заявил в Truth Social, что они определят, "какие из многочисленных ведомств демократов" будут сокращаться, и будут ли эти сокращения временными или постоянными.

"Мы рассматриваем агентства, которые, по нашему мнению, не соответствуют ценностям президента" и которые "являются пустой тратой денег налогоплательщиков", - пояснила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп предупредил, что временная остановка работы кабмина из-за отсутствия финансирования может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве, он обвинил в этом демократов.

"Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал он.

Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего".

"Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это вещи демократов", - подчеркнул американский лидер.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

